Сын Гаврилова рассказал о состоянии бывшего футболиста после операции на легком

31 января Юрий Гаврилов успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в левом легком

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов находится в стабильном состоянии после операции по удалению злокачественной опухоли на левом легком. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий Гаврилов.

31 января Василий Гаврилов сообщил ТАСС, что его отец успешно перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля Юрия Гаврилова перевели в общую палату.

"Сегодня его уже возили на снимок, утром начал есть понемногу, динамика положительная, пока что на реабилитации, - сказал Василий Гаврилов. - Идет заживление, делают перевязки. Сроки выписки из больницы пока неизвестны, потому что был большой разрез, думаю, что две недели точно. Пока что слабый, восстанавливается, но он стабилен, в нормальном состоянии".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая 2023 года после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. 25 октября Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".