Фетисов: сборные России ничего не потеряют, если не будут играть с латвийцами

В четверг парламент Латвии запретил национальным командам проводить матчи с россиянами и белорусами

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Запрет парламента Латвии, исключающий проведение игр сборных страны с командами России, никак не отразится на российских спортсменах. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

В четверг стало известно, что парламент Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии, даже если те участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100 процентов. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне, - сказал Фетисов. - Мы их не заставляли принимать такое решение".

"Эти люди, наверное, с ума посходили, есть же общепринятые правила, что спорт вне политики, это мосты, отношения и много чего. Рано или поздно ситуация поменяется, закон опять менять надо будет? Соревнуются в этом безумии, кто более абсурдные решения, законы примет", - добавил собеседник агентства.