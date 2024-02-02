Фетисов надеется, что при решении по лимиту на легионеров в КХЛ возобладает разум

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, решение по этому вопросу должна принимать только сама лига

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. При окончательном решении по поводу лимита на легионеров в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) должен возобладать разум. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что 15 из 20 российских клубов проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза, в который входят в том числе Белоруссия и Казахстан. Решение клубов должны утвердить Федерация хоккея России (ФХР), которая передала КХЛ права на проведение чемпионата России, и Минспорт.

"Мне кажется, здесь как раз и нужно понимать, зачем нам сегодня контроль такой нужен со стороны ФХР. КХЛ - это профессиональная и самодостаточная лига. Она должна принимать решение, какой путь развития для нее наиболее правильный и эффективный", - сказал Фетисов.

В 2008-2012 годах Фетисов был председателем совета директоров КХЛ. "Мне не удалось в свое время отделить мухи и котлеты, тогда при создании лиги было другое состояние. Мы имеем то, что имеем. Надеюсь, что разум возобладает, позиции клубов КХЛ не должны зависеть ни от кого, только от внутренних решений. И решение не будет зависеть от каких-то чиновничьих капризов", - отметил он.