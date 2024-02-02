Захарян попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч чемпионата Испании по футболу с "Жироной"

Встреча пройдет 3 февраля

ТАСС, 2 февраля. Российский полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад", получивший повреждение в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано", вошел в заявку на игру следующего тура с "Жироной". Об этом сообщает пресс-служба "Реал Сосьедад".

Захарян был заменен на 29-й минуте встречи с "Райо Вальекано" (0:0), которая прошла 27 января. Он получил растяжение связок левой лодыжки.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа 2023 года из московского "Динамо". В текущем сезоне россиянин провел 24 матча в разных турнирах и отметился результативной передачей.

Встреча между "Реал Сосьедад" и "Жироной" пройдет 3 февраля и начнется в 23:00 мск. "Реал Сосьедад" после 22 туров набрал 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. "Жирона" с 55 очками располагается на 2-й строчке.