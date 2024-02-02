Сборная Таджикистана не сумела выйти в полуфинал Кубка Азии по футболу

Команда уступила сборной Иордании со счетом 0:1

ТАСС, 2 февраля. Сборная Таджикистана проиграла команде Иордании со счетом 0:1 в матче 1/4 финала Кубка Азии по футболу. Соревнования проходят в Катаре.

На 66-й минуте мяч в свои ворота забил Вахдат Ханонов.

В полуфинале сборная Иордании сыграет с победителем матча между сборными Австралии и Южной Кореи, который пройдет позднее в пятницу. Сборная Таджикистана впервые принимала участие в турнире.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.