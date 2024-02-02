РУСАДА намерено просить CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Валиевой

В заявлении отмечается, что Российское антидопинговое агентство получило полный текст решения, с ним знакомятся юристы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с большой долей вероятности будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица. Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочный части решения", - сообщили в пресс-службе РУСАДА.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

Валиева имеет статус защищенного лица, так как на момент взятия пробы в декабре 2021 года ей было меньше 16 лет. Такой статус подразумевает особый стандарт защиты персональных данных. Согласно статье 14.3.7 Всемирного антидопингового кодекса, положение об обязательном характере публичного обнародования данных не применяется к случаям, когда спортсмен или иное лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является несовершеннолетним, защищаемым лицом или спортсменом-любителем.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.