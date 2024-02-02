Ударившаяся головой об лед фигуристка Симонова возобновила тренировки

14-летняя спортсменка 24 января упала с поддержки во время соревнований

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Мария Симонова, получившая травму головы в результате падения с поддержки, возобновила тренировки. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

"Я уже постепенно приступила к тренировкам. Самочувствие отличное", - написала Симонова.

24 января 14-летняя Мария Симонова, выступающая в соревнованиях спортивных пар с 17-летним Мартином Бреславским, была отправлена в больницу с катка, где проходил турнир. Она упала с поддержки и ударилась головой об лед. Врачи диагностировали фигуристке небольшое сотрясение мозга. 26 января Симонова была выписана из больницы.