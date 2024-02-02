НХЛ планирует провести международный турнир в 2025 году без участия сборной России

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции

ТАСС, 2 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) планируют провести турнир без участия сборной России в 2025 году. Об этом сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в соцсети Х.

По информации источника, в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Соревнования могут пройти в Монреале и Бостоне.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября 2022 года заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира.

Последний Кубок мира по хоккею прошел в 2016 году, победителем стала сборная Канады. В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.