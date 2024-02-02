В РФС сообщили об увеличении количества занимающихся по проекту "Футбол в школе"

За первое полугодие учебного года футболом на уроке физкультуры в школах - участницах проекта РФС занимались 1 млн 389 тыс. 412 детей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Прирост занимающихся футболом школьников на уроке физкультуры составил 32% за первое полугодие 2023/24 учебного года по сравнению с прошлым в рамках проекта "Футбол в школе". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

За первое полугодие текущего учебного года футболом на уроке физкультуры в школах - участницах проекта РФС занимались 1 млн 389 тыс. 412 детей. В среднем в одной школе регулярно занимаются футболом на уроке физкультуры 353 школьника, что на 32% больше по сравнению с прошлым отрезком. В учебном году 2022/23 футболом занимались 267 учеников. Доля девочек, занимающихся футболом в школе, сохраняется на уровне 47,1%, в текущем году их количество составляет 654 594 человек.

"Показатели промежуточного мониторинга проекта "Футбол в школе" очень нас радуют! Они лучше, чем мы ожидали, и это значит, что мы все правильно делаем и те инструменты, которые мы создаем, чтобы дотянуться буквально до каждой школы, работают и отражаются на количестве участников, - сказала руководитель департамента массового футбола РФС Ольга Мащикова. - По сравнению с прошлым годом вовлеченность детей выросла более чем на 30%. В тех школах, которые не первый год в проекте, все больше учеников занимаются футболом. В этом показателе - результат работы педагогов физической культуры, которых РФС постоянно поддерживает, помогает методически и информационно, а также стимулирует через конкурс "Магнит футбола", и они отвечают нам взаимностью".

"Мы планируем продолжать нашу работу: совсем скоро анонсируем старт нового сезона конкурса для педагогов, рассчитываем вовлечь большинство регионов в Школьную футбольную лигу, с 1 сентября расширим проект на новые школы и уверены, что количество школьников, играющих в футбол, будет и дальше расти", - добавила Мащикова.

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В прошлом учебном году в проекте участвовали 2 150 школ из 48 регионов, 574 784 ученика.