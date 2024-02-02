Израильский "Маккаби" из Хайфы арендовал у "Динамо" футболиста Лесового

Даниил Лесовой в текущем сезоне провел за московский клуб 8 матчей в чемпионате России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник Даниил Лесовой перешел из московского футбольного клуба "Динамо" в израильский "Маккаби" из Хайфы на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

Лесовому 26 лет, в текущем сезоне он провел 8 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Полузащитник перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала" в 2020 году.

"Маккаби" из Хайфы занимает 2-е место в чемпионате Израиля, набрав 42 очка после 19 туров.