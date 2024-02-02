Александрова обыграла Потапову в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6

ТАСС, 2 февраля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (10:8) в пользу Александровой, которая посеяна на турнире под 2-м номером. Потапова имела 5-й номер посева. В полуфинале Александрова сыграет с хорваткой Донной Векич.

Александровой 29 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Потаповой 22 года, она занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Лучшим результатом Потаповой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". В прошлом году обладательницей трофея стала Потапова.