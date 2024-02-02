Валиева поблагодарила всех, кто поддержал ее после дисквалификации

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал фигуристку на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил

ТАСС, 2 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила всех поддерживающих ее после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации спортсменки. Об этом Валиева написала в своем Telegram-канале.

"Спасибо всем, кто рядом. Всем, кто поддерживает", - написала Валиева.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.