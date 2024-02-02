Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" освободил Маклеллана от должности главного тренера

В 17 последних матчах команда потерпела 14 поражений

ТАСС, 2 февраля. Тодд Маклеллан освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды до конца сезона назначен Джим Хиллер.

В 17 последних матчах регулярного чемпионата "Лос-Анджелес" потерпел 14 поражений. Калифорнийская команда набрала 56 очков в 48 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

В составе "Лос-Анджелеса" выступает российский защитник Владислав Гавриков. В декабре в московский "Спартак" из системы клуба на правах аренды перешел нападающий Михаил Мальцев. В текущем сезоне НХЛ он не провел ни одной встречи.

Маклеллану 56 лет, он возглавлял "Лос-Анджелес" с 2019 года. В НХЛ ранее он был главным тренером "Эдмонтона" и "Сан-Хосе". В 2015 году привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.