Сторона Валиевой сменила адвокатов перед началом разбирательства в CAS

Юридическая фирма BGP Litigation представляла интересы фигуристки только на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Представители юридической фирмы BGP Litigation не защищали интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС рассказал адвокат BGP Litigation Максим Кузьмин.

"Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS. По итогам разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА было принято решение об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил и неприменении к ней каких-либо санкций. Также в прошлом году нам удалось добиться успеха и по другим спортивным делам - в частности, мы представляли интересы Паралимпийского комитета России в рамках разбирательства в апелляционном трибунале Международного паралимпийского комитета и добились отмены решения генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о приостановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете", - сказал Кузьмин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.