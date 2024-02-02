Тренер Дикиджи рассказал подробности нападения на фигуриста

По словам Олега Татаурова, на спортсмена с ножом напал пожилой мужчина

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нападение с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи совершил пожилой мужчина. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Олег Татауров.

Ранее Дикиджи рассказал в своем Telegram-канале о том, что на него напали в метро и приставили нож к горлу.

"Состояние у Влада нормальное, порезов нет, слава богу. Полиция разбирается в этом инциденте. Видно, что пожилой мужчина в неадеквате был, то ли выпивший, непонятно, по какой причине нападение произошло. Владислав оттолкнул его, когда он приставил нож к горлу, и вышел из вагона. Мужчину сейчас ищет полиция", - рассказал Татауров.

"Мужчине угрожали ножом на станции метрополитена Пионерская, за помощью он не обращался. Самостоятельно покинул место происшествия", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", не уточнив личность пострадавшего.

Дикиджи 19 лет. Фигурист стал серебряным призером чемпионата России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.

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