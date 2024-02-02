2 февраля, 18:42
КХЛ

"Спартак" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 639 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (30-я минута), Александр Пашин (32) и Никита Сусуев (35).

Вратарь "Спартака" Андрей Кареев впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч. "Спартак" одержал 35-ю победу в текущем регулярном чемпионате и обновил клубный рекорд в КХЛ. В сезоне-2019/20 красно-белые одержали 34 победы.

Морозов забросил первую шайбу после возвращения в состав. Нападающий 29 января провел первую встречу с ноября, когда получил травму. 18-летний Сусуев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, первый гол нападающий оформил также в ворота "Автомобилиста" 27 ноября.

"Спартак" после 60 матчей набрал 78 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 71 очком в 60 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 8 февраля на выезде сыграет с омским "Авангардом". "Автомобилист" 4 февраля в гостях встретится с московским ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

58

34

2

3

1

2

16

186-114

81

2

Локомотив

58

32

5

1

3

1

16

148-114

80

3

Динамо М

58

27

7

3

2

3

16

180-136

79

4

Спартак

60

31

3

1

4

4

17

203-167

78

5

Торпедо

58

25

5

2

3

2

21

162-145

69

6

ЦСКА

58

27

2

1

0

5

23

165-137

65

7

Северсталь

57

25

0

4

3

4

21

171-159

65

8

Динамо Мн

58

20

5

1

2

3

27

153-156

57

9

Куньлунь РС

60

11

5

4

2

4

34

136-202

46

10

Сочи

59

15

1

3

0

7

33

145-221

45

11

Витязь

58

13

3

2

4

3

33

116-193

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

60

30

7

2

3

3

15

193-154

84

2

Авангард

58

27

9

3

0

4

15

176-147

82

3

Салават Юлаев

58

31

4

2

2

3

16

173-124

79

4

Трактор

58

25

5

3

2

4

19

161-136

72

5

Лада

60

23

2

4

3

10

18

149-150

71

6

Автомобилист

60

22

5

5

4

3

21

140-138

71

7

Ак Барс

57

26

6

2

0

2

21

148-121

70

8

Нефтехимик

59

18

5

1

5

6

24

138-179

59

9

Амур

58

18

2

2

7

5

24

133-158

56

10

Сибирь

59

17

2

4

3

6

27

128-161

55

11

Адмирал

58

11

4

3

6

5

29

126-167

47

12

Барыс

57

10

4

5

2

4

32

123-174

44

  

Теги:
КХЛ