"Спартак" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 639 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (30-я минута), Александр Пашин (32) и Никита Сусуев (35).

Вратарь "Спартака" Андрей Кареев впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч. "Спартак" одержал 35-ю победу в текущем регулярном чемпионате и обновил клубный рекорд в КХЛ. В сезоне-2019/20 красно-белые одержали 34 победы.

Морозов забросил первую шайбу после возвращения в состав. Нападающий 29 января провел первую встречу с ноября, когда получил травму. 18-летний Сусуев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, первый гол нападающий оформил также в ворота "Автомобилиста" 27 ноября.

"Спартак" после 60 матчей набрал 78 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 71 очком в 60 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 8 февраля на выезде сыграет с омским "Авангардом". "Автомобилист" 4 февраля в гостях встретится с московским ЦСКА.

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