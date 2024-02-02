"Спартак" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 639 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Иван Морозов (30-я минута), Александр Пашин (32) и Никита Сусуев (35).
Вратарь "Спартака" Андрей Кареев впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч. "Спартак" одержал 35-ю победу в текущем регулярном чемпионате и обновил клубный рекорд в КХЛ. В сезоне-2019/20 красно-белые одержали 34 победы.
Морозов забросил первую шайбу после возвращения в состав. Нападающий 29 января провел первую встречу с ноября, когда получил травму. 18-летний Сусуев забросил вторую шайбу в текущем сезоне, первый гол нападающий оформил также в ворота "Автомобилиста" 27 ноября.
"Спартак" после 60 матчей набрал 78 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 71 очком в 60 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Спартак" 8 февраля на выезде сыграет с омским "Авангардом". "Автомобилист" 4 февраля в гостях встретится с московским ЦСКА.
1
СКА
58
34
2
3
1
2
16
186-114
81
2
Локомотив
58
32
5
1
3
1
16
148-114
80
3
Динамо М
58
27
7
3
2
3
16
180-136
79
4
Спартак
60
31
3
1
4
4
17
203-167
78
5
Торпедо
58
25
5
2
3
2
21
162-145
69
6
ЦСКА
58
27
2
1
0
5
23
165-137
65
7
Северсталь
57
25
0
4
3
4
21
171-159
65
8
Динамо Мн
58
20
5
1
2
3
27
153-156
57
9
Куньлунь РС
60
11
5
4
2
4
34
136-202
46
10
Сочи
59
15
1
3
0
7
33
145-221
45
11
Витязь
58
13
3
2
4
3
33
116-193
43
1
Металлург
60
30
7
2
3
3
15
193-154
84
2
Авангард
58
27
9
3
0
4
15
176-147
82
3
Салават Юлаев
58
31
4
2
2
3
16
173-124
79
4
Трактор
58
25
5
3
2
4
19
161-136
72
5
Лада
60
23
2
4
3
10
18
149-150
71
6
Автомобилист
60
22
5
5
4
3
21
140-138
71
7
Ак Барс
57
26
6
2
0
2
21
148-121
70
8
Нефтехимик
59
18
5
1
5
6
24
138-179
59
9
Амур
58
18
2
2
7
5
24
133-158
56
10
Сибирь
59
17
2
4
3
6
27
128-161
55
11
Адмирал
58
11
4
3
6
5
29
126-167
47
12
Барыс
57
10
4
5
2
4
32
123-174
44