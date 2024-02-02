Жамнов рассказал, в чем нужно прибавить хоккеисту "Спартака" Цыплакову

Нападающий красно-белых не смог отличиться в третьем матче подряд

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нападающему московского "Спартака" Максиму Цыплакову следует перестать делать вещи, которые не нужно делать, и вернуться к своей игре, чтобы быть эффективнее в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" в пятницу одержал победу над "Автомобилистом" со счетом 3:0. Впервые с 12 января красно-белые отличились в большинстве. В следующем матче "Спартак" 8 февраля на выезде сыграет с омским "Авангардом".

"У нас Иван Морозов только вернулся. На нем многое держится в большинстве, ребята после травм возвращаются. Последние 10-11 игр все бригады менялись каждый матч. Мы и сами понимаем, что стоит поработать. Но когда все вернутся, то будет намного проще, у нас есть в голове сочетания", - сказал Жамнов.

Нападающий красно-белых Максим Цыплаков не смог отличиться в третьем матче подряд. 23 января форвард отметился четырьмя заброшенными шайбами в игре против московского "Динамо" (6:3). "Он не в тени находится, просто делает вещи, которые не нужно делать, чуть-чуть пропал. Если он вернется обратно к своей игре, которая у него была в начале сезона, все будет нормально. Мы беседуем с ним тет-а-тет", - отметил Жамнов.

Главный тренер "Спартака" рассказал о состоянии Германа Рубцова, который получил травму в предыдущей игре с "Локомотивом" (1:2). "У него обследование, лечится, повторное обследование пройдет через неделю, потом примем решение. Думаю, через 7-10 дней он вернется", - заключил наставник красно-белых.