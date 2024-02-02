Российских прыгунов на батуте с нейтральным статусом допустили до отбора на Олимпиаду

Отборочным на Олимпийские игры 2024 года является этап Кубка мира, который пройдет в Баку с 23 по 25 февраля

ТАСС, 2 февраля. Четыре российских прыгуна на батуте, имеющие нейтральный статус, допущены до участия в этапе Кубка мира в Баку, который является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерация гимнастики (FIG).

Нейтральный статус получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов. Этап Кубка мира в Баку пройдет с 23 по 25 февраля.

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.