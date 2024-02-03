Автоклуб ФСО проведет мотокросс на приз имени Чкалова

Соревнования пройдут на мототреке клуба "Галлакс"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны (ФСО) проведет в Подмосковье в субботу мотокросс на приз имени Валерия Чкалова. Соревнования состоятся на мототреке клуба "Галлакс" в городском округе Мытищи.

Как отметили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, нынешние соревнования будут юбилейными - в 2024 году исполняется 85 лет с момента проведения первого "Чкаловского мотокросса". Кроме того, 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения летчика-испытателя, в честь которого названы соревнования.

Заезды будут проводиться по пяти зачетным классам: "Юноши" (шипы), "Открытый" (шипы) до 35 лет, "Открытый" без шипов, "Открытый" (шипы) после 35 лет, 750 куб. см. "мотоциклы с колясками" без шипов.

Мотокросс на приз Чкалова - соревнования с давней историей, впервые они были организованы в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове, с тех пор проходят регулярно. Герой Советского Союза Чкалов был не только легендарным летчиком, совершившим первый беспосадочный перелет через Северный полюс, но и мотоциклистом. Он возглавлял мотопробеги, был судьей различных гонок и одним из инициаторов развития мотокросса в СССР.