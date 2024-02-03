Макдэвид выиграл мастер-шоу звездного уикенда НХЛ. Кучеров показал худший результат

Лучший бомбардир сезона набрал 0,5 балла только в конкурсе на лучший бросок с ходу

ТАСС, 3 февраля. Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал победителем по итогам конкурсов на мастер-шоу в рамках звездного уикенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие проходит в Торонто (Канада).

Канадец сумел выиграть конкурсы на скорость, победив в четвертый раз в карьере, на умение владеть клюшкой и на точность броска. Натан Маккиннон из "Колорадо" победил в конкурсе на точный бросок с ходу, а его одноклубник Кэйл Макар - в конкурсе на самый мощный бросок. Элиас Петтерссон из "Ванкувера" выиграл конкурс, связанный с точностью передач.

Победитель мастер-шоу, в отличие от предыдущих мероприятий, определялся по итогам всех конкурсов. Благодаря набранным баллам Макдэвид в числе восьми участников по итогам шести конкурсов вышел в следующий раунд (конкурс "один на один"), а в финале ("полоса препятствий") стал победителем, выиграв $1 млн.

Среди вратарей в конкурсе "один на один" лучшим оказался российский голкипер "Колорадо" Александр Георгиев, который отразил наибольшее количество бросков и выиграл $100 тыс. Худшим по итогам мастер-шоу стал Никита Кучеров из "Тампы", который набрал 0,5 балла только в конкурсе на лучший бросок с ходу.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром сезона в НХЛ, российский нападающий в 49 играх регулярного чемпионата набрал 85 очков, забросив 32 шайбы и отдав 53 голевые передачи. В бомбардирской гонке Кучеров на 1 очко опережает Маккиннона, который в 49 играх забросил 31 шайбу и отдал 53 голевых паса.

Звездный уикенд НХЛ продолжится Матчем звезд, который начнется в субботу в 23:00 мск.