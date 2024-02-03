Французская юридическая фирма представляла фигуристку Валиеву на слушаниях в CAS

Основатель фирмы Андреа Пинна рассматривает возможность подачи апелляции на решение суда по делу Валиевой.

ТАСС, 3 февраля. Французская юридическая фирма Pinna Group защищала интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает агентство AP.

По информации агентства, основатель фирмы Андреа Пинна рассматривает возможность подачи апелляции на решение суда по делу Валиевой. Ранее адвокат юридической фирмы BGP Litigation Максим Кузьмин рассказал ТАСС, что представители фирмы не защищали интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде. BGP Litigation представляла Валиеву на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.