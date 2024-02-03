Международная федерация конного спорта не получала от россиян заявок на нейтральный статус

FEI в ноябре 2023 года приняла решение о допуске на свои турниры нейтральных российских и белорусских спортсменов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ни один из российских спортсменов пока не известил Международную федерацию конного спорта (FEI) о желании выступать без флага и гимна страны под нейтральном статусом. Об этом ТАСС сообщили в FEI.

"После проверки в юридическом отделе FEI выяснилось, что до сих пор Международная федерация конного спорта не получала ни одной заполненной заявки на получение нейтрального статуса от российских спортсменов, - сказал представитель пресс-службы. - Если/когда Международная федерация конного спорта получит заполненную заявку, она рассмотрит ее в соответствии с критериями FEI для участия российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц в соревнованиях международной федерации".

Международная федерация конного спорта в ноябре 2023 года приняла решение о допуске на свои турниры нейтральных российских и белорусских спортсменов. Критерии допуска включают отсутствие активной поддержки спецоперации на Украине, отсутствие контрактов с российскими или белорусскими военными, или любыми другими органами национальной безопасности, а также соблюдение всех правил и положений FEI, включая антидопинговые правила.

Чтобы получить статус нейтрального спортсмена, сторона должна подать заявление в штаб-квартиру Международной федерации конного спорта. Подача заявок открыта с 15 января, их рассмотрение может длиться не менее месяца. Спортсмены и другие официальные лица должны заполнить и подписать форму декларации, подтверждающую полное принятие критериев FEI для участия российских и белорусских всадников, лошадей и официальных лиц в мероприятиях FEI.

В середине января генеральный секретарь Федерации конного спорта России (ФКСР) Елена Терехова заявила, что в ФКСР увеличилось число обращений от спортсменов по поводу получения нейтрального статуса. Как сообщила пресс-служба ФКСР, Федерацией конного спорта России ведется работа, направленная в первую очередь на защиту интересов российских спортсменов и официальных лиц.

Руководство федерации уже направило официальные запросы в Олимпийский комитет России и Министерство спорта Российской Федерации с целью получения разъяснений специфических формулировок в критериях и декларации FEI и разработки соответствующих процедур.