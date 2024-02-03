Юристы Валиевой не исключают подачу апелляции в Федеральный суд Швейцарии

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Французская юридическая фирма Pinna Group изучает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и не исключают подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил основатель фирмы Андреа Пинна.

Ранее агентство AP сообщило, что юристы Pinna Group защищали интересы Валиевой в CAS.

"Я подтверждаю, что моя юридическая фирма представляет интересы Камилы Валиевой. На данный момент мы ничего не комментируем: команда юристов спортсменки изучает решение, объем которого превышает 130 страниц, прежде чем комментировать и принимать решение о дальнейших действиях, которые действительно могут включать оспаривание его обоснованность в Федеральном суде Швейцарии", - сказал Пинна ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

У Валиевой остается возможность оспорить вердикт в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней в случае процессуальных нарушений. Если Федеральный суд Швейцарии встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.