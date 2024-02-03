Боксер Бетербиев заявил, что согласится провести бой с Биволом 1 июня

Спортсмен отметил, что контракт на поединок пока не подписан

СЕРПУХОВ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев подтвердил, что получил предложение провести бой против Дмитрия Бивола 1 июня и намерен согласиться на такой вариант. Об этом он рассказал ТАСС на Всероссийском боксерском форуме в Серпухове.

"Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня - это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но если будет так, я приму предложение", - сказал Бетербиев, отметив, что контракт на бой пока не подписан.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В активе 33-летнего боксера 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.