Самсонов считает, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде сделает ее привлекательнее

В пятницу НХЛ, профсоюз игроков и Международная федерация хоккея согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов лиги в Играх 2026 и 2030 годов

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) украсит Олимпиаду и сделает ее еще привлекательнее. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

В пятницу НХЛ, профсоюз игроков и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

"Думаю, это только украсит Олимпиаду и сделает ее еще привлекательнее. Для многих игроков НХЛ, которые примут участие в таком турнире, сбудется мечта. Рад, что лига и профсоюз игроков наконец-то договорились", - сказал Самсонов.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. На время проведения Игр сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК), IIHF и НХЛ не сумели договориться, лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителем хоккейного турнира в Пхёнчхане стала сборная России.

Согласно действующему до 2026 года соглашению между лигой и профсоюзом игроков, хоккеисты должны были выступить на Олимпиадах 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности с IIHF и МОК. В 2022 году игроки НХЛ не приняли участия в олимпийском турнире из-за ситуации с коронавирусом.