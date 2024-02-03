Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол за команду академии футбольного "Динамо"

Его гол оказался победным в матче со "Спартаком"

ТАСС, 3 февраля. Футболисты команды московского "Динамо" среди игроков 2009 года рождения со счетом 3:2 обыграли сверстников из московского "Спартака".

Победный гол в ворота красно-белых забил Филипп Ковальчук, который является сыном хоккеиста московского "Спартака", олимпийского чемпиона 2018 года и двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука. Мяч в ворота "Спартака" стал для Филиппа Ковальчука дебютным в составе бело-голубых, ранее он занимался в системе бразильского "Коринтианса", в настоящее время игрок находится в расположении "Динамо".

Илье Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В декабре 2023 года Ковальчук вернулся в "Спартак", подписав с клубом контракт до конца сезона. В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 15 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.

В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и омским "Авангардом" (2021). В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе на Олимпийских играх.