Лыжник Коростелев заявил, что попробует победить Большунова на Спартакиаде

Соревнования по лыжным гонкам на Спартакиаде пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Лыжник Савелий Коростелев попробует победить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Об этом Коростелев заявил ТАСС.

В субботу Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Вторым стал Коростелев, третьим - Сергей Ардашев. Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 16.

"Будем пробовать, но также у нас с Сан Санычем [Большуновым] один регион командный, так что будем вместе бегать", - сказал Коростелев, отвечая на вопрос о готовности к Спартакиаде и соперничестве с Большуновым.

Соревнования по лыжным гонкам на Спартакиаде пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля.

Коростелев также отметил, что у него был шанс победить Большунова в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. "Если отталкиваться от состояния до гонки, то после того, как хорошо получилось в квалификации, хотелось сегодня все-таки дожать Сан Саныча. Был шанс, но не получилось", - добавил он.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски". Коростелеву 20 лет, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.