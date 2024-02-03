Москвина уверена, что российские фигуристы скоро вернутся на Олимпийские игры

Международный союз конькобежцев не стал возвращать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже в нейтральном статусе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина уверена, что российские фигуристы в скором времени выступят на Олимпийских играх. Такое мнение высказала Москвина на экспозиции комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Наши фигуристы поедут на Олимпийские игры, какого года - вопрос пока открыт. Товарищи, не беспокойтесь, ни у кого руки не опускаются", - сказала Москвина.

Международный союз конькобежцев не стал возвращать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.