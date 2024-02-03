Бегунья Макаренко отметила, что в международном пуле тестирования ее проверяют меньше

В субботу спортсменка стала победительницей турнира "Русская зима" на дистанции 60 метров

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко после включения в международный пул тестирования стала реже проверяться на допинг вне соревнований. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Меня не так давно включили в международный пул тестирования, - сказала Макаренко. - Я там раньше находилась еще перед Олимпиадой в Токио, сделали буквально один тест и почти исключили из пула. Мне кажется, Российское антидопинговое агентство меня больше контролировало, оно продолжает нас тестировать на турнирах. А внесоревновательное тестирование теперь проводит только международная федерация".

В субботу на турнире "Русская зима" Макаренко победила на дистанции 60 метров с результатом 7,16 секунды. "Я очень рада, что мне удалось улучшить свой результат. Теперь я жду чемпионат России, очень хочется в манеже ЦСКА пробежать, там очень хорошая дорожка, на которой я хочу улучшить свой рекорд сезона. Еще меня ждет старт в Петербурге", - сказала спортсменка.

В январе Макаренко за непосещение утренних построений была лишена возможности проходить подготовку на централизованном сборе национальной команды в подмосковном Новогорске.

"Что касается моего отъезда из Новогорска, то я еще не обсуждала этот вопрос с федерацией. Но сбор - это не самое важное, всегда можно подготовиться и вне его", - заключила спортсменка.