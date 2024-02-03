Лыжник Большунов заявил, что для него нет разницы между Кубком России и Спартакиадой

Российские спортсмены не допущены до стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда из-за ситуации на Украине

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не видит разницы между Кубком России, Спартакиадой и чемпионатом страны. Об этом он рассказал журналистам после победы в спринте на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 16.

"Кубок России, Спартакиада - я не вижу разницы в этих соревнованиях, так же и чемпионат России. Это все такие проходящие старты, которые идут друг за другом. Не приедет же кто-то там из другой страны выступать на Спартакиаде, это все те же спортсмены, которые сейчас и бегут, поэтому здесь нет приоритета", - сказал Большунов.

Он также охарактеризовал свое состояние перед стартом Спартакиады как нормальное. Соревнования по лыжным гонкам на Спартакиадепройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

По решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.