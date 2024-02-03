Шесть кроссовок Майкла Джордана продали за рекордные $8 млн

В эту коллекцию входит обувь, в которой Джордан выиграл шесть финальных серий НБА

ТАСС, 3 февраля. Коллекцию из шести непарных кроссовок, в которых американец Майкл Джордан играл в финалах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), продали на аукционе за $8 млн. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Сумма, вырученная за набор кроссовок, стала рекордной для данного типа одежды, который использовался спортсменами в играх. Рекордная продажа среди спортивных сувениров также связана с именем Джордана. В сентябре 2022 года игровая майка американца, в которой он в 1998 году вышел на первый матч финальной серии плей-офф НБА против "Юты" в составе "Чикаго", была продана на аукционе за $10,091 млн.

Джордану 60 лет, в период игровой карьеры он выступал за "Чикаго" и "Вашингтон". Американец является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Вместе со сборной США Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр (1984, 1992).