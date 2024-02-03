Карякину будет приятно, если хоккеисты станут регулярно играть в шахматы

Гроссмейстер в субботу провел сеанс одноименной игры в шахматы с хоккеистами петербургского СКА и воспитанниками школы "Красная машина - юниор"

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гроссмейстер Сергей Карякин будет рад, если хоккеисты станут на регулярной основе играть в шахматы. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Карякин провел сеанс одноименной игры в шахматы с хоккеистами петербургского СКА и воспитанниками школы "Красная машина - юниор".

"Пару ничьих мы сделали. Могу поздравить именинника Сергея Толчинского, - сказал Карякин. - Мы с ним знакомы несколько лет. Я выступал на Кубке мира в 2021 году в Сочи, он тогда сделал первый ход. Это был очень успешный для меня турнир, и я был рад его здесь видеть. И в целом для меня это родной клуб, мы ходим с детьми в "Красную машину", младший сын здесь занимается. Ходим и на матчи СКА".

"Я надеюсь, что шахматы, в свою очередь, помогут хоккеистам мыслить где-то более стратегически и позволят принимать на льду более интересные решения. Мне будет по-человечески приятно, если хоккеисты будут регулярно играть в шахматы", - добавил он.

Шахматист считает, что клуб изменился в лучшую сторону. "Позитивные изменения налицо, - отметил он. - Это грамотное управление командой, сильный тренер, который вникает во все проблемы, сложности, из слабых сторон делает сильные. Вижу, что была проведена большая работа, и, если сравнивать с тем, что было год-полгода назад, это две разные команды".