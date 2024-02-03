Карякин считает, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ближайшие летние и зимние Олимпийские игры будут неполноценными, если в них не примут участия российские спортсмены. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

"Я вообще скептически отношусь к Олимпиаде, к соревнованиям, где нас не ждут и не любят. И недавний громкий случай с Камилой Валиевой это подтвердил, - сказал Карякин. - На мой взгляд, нужно развивать шахматы внутри страны, концентрироваться максимально на этом, но здесь каждая спортивная федерация принимает решение сама, исходя из своих интересов и интересов своих спортсменов".

В пятницу было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 года. Вопрос участия российских и белорусских хоккеистов на Олимпиаде 2026 года рассмотрит 12-13 февраля совет Международной федерации хоккея.

"Абсолютно верно, что олимпийский турнир с игроками НХЛ неполноценный, да и Олимпиада в Париже без российских спортсменов не Олимпиада, а ее подобие. Поэтому нам нужно соревноваться внутри страны, а когда нас позовут, уже думать - ехать или не ехать", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.