Прыгунья в высоту Спиридонова выиграла турнир "Русская зима", Ласицкене - вторая

Третье место заняла Кристина Королева

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Наталья Спиридонова стала победительницей легкоатлетического турнира "Русская зима" в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Москве.

Спиридонова преодолела планку на высоте 1,93 метра. Второе место заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (1,91), третьей стала Кристина Королева (1,91). Ласицкене опередила Королеву по количеству попыток.

Спиридоновой 21 год. В 2023 году она стала чемпионкой России в помещении с результатом 1,94 метра. Также спортсменка является серебряным призером чемпионата страны (2022).

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).