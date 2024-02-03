Москвина считает преждевременным говорить о возможной поездке за олимпийской бронзой

На Играх в Пекине подопечные тренера Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в командном турнире фигуристов, но после дисквалификации Камилы Валиевой российскую сборную переместили на третье место

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Разбирательства по перераспределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине еще не завершились, поэтому говорить о возможной поездке за бронзовыми наградами преждевременно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина на экспозиции комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Стоит ли ехать за бронзовыми медалями? Я не в курсе дела, кейс еще не закончился, его будут рассматривать, еще не о чем говорить и что-то решать", - сказала Москвина.

"Для того, чтобы ответить на вопрос, отсудит ли Канада бронзовую медаль за командный турнир, нужно знать правила, на каких условиях присуждается то или иное место. Я это не изучала, потому что меня это не касается. Когда соответствующие организации проведут все свои суды, тогда либо поедем, либо не поедем", - добавила она.

Подопечные Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступали в командных соревнованиях на Играх в Пекине в 2022 году. После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. О намерении подать апелляцию на решение ISU также заявила Федерация фигурного катания Канады - команда этой страны осталась на четвертом месте после перераспределении медалей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.