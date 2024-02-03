Тарпищев считает, что у теннисистки Шнайдер есть шансы выиграть турнир в Таиланде

В финале россиянка Диана Шнайдер сыграет с китаянкой Чжу Линь

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Диана Шнайдер имеет шансы на победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Таиланде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпишев.

19-летняя Шнайдер обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:2, 7:6 (7:5) и во второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA. В решающем матче россиянка сыграет с китаянкой Чжу Линь. В прошлом сезоне Шнайдер уступила представительнице Туниса Онс Жабер в финале соревнований в китайском Нинбо.

"Шнайдер из той нашей плеяды молодых и талантливых девчонок. С тем, что смогла выйти в финал, ее можно поздравить. Турнир не самый важный, но для психологии победа в нем будет очень кстати. И шансы на титул у нее есть", - сказал Тарпищев.

Шнайдер сейчас занимает 108-е место в мировом рейтинге. Благодаря выступлению на соревнованиях в Хуахине она вернется в топ-100. На турнирах Большого шлема Шнайдер не проходила далее второго круга. Россиянка является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).