Ласицкене рассказала, что на "Русской зиме" впервые в жизни надела сарафан и венец

Спортсменок одели в русский национальный костюм для церемонии представления участниц соревнований

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене, вышедшей на церемонию представления участниц турнира "Русская зима" в сарафане и венце, никогда ранее не доводилось носить русскую народную одежду. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"Я вообще не знала, что участниц турнира перед выходом оденут в русскую народную одежду, - сказала Ласицкене. - Весело, забавно получилось, почему бы и нет, если это нравится зрителям. Кто-то надевал такую одежду в детском садике, но я туда не ходила. Поэтому, как я понимаю, это был мой первый выход в свет в сарафане и таком головном уборе".

Турнир "Русская зима" проходил в Москве 3 февраля. Ласицкене с результатом 1,91 метра заняла второе место, уступив только Наталье Спиридоновой (1,93).