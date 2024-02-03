Александрова вышла в финал теннисного турнира в Австрии

Россиянка в субботу одержала волевую победу над хорваткой Донной Векич

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла представительницу Хорватии Донну Векич в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) в пользу Александровой (2-й номер посева). По ходу второго тай-брейка она уступала со счетом 1:5, всего матч длился более трех часов. Векич имела 3-й номер посева. В финале Александрова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (без номера посева) и Еленой Остапенко (1) из Латвии.

Александровой 29 лет, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Векич 27 лет, она располагается на 34-й строчке мирового рейтинга. Хорватская теннисистка выиграла четыре титула на турнирах WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2019) и Australian Open (2023) .

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Фонд соревнований - более $922 тыс. В прошлом году обладательницей трофея стала россиянка Анастасия Потапова, в этом сезоне она проиграла в четвертьфинале Александровой. Из представительниц России турнир также выигрывали Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006) и Павлюченкова (2015).