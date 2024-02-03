Лыжник Устюгов остался доволен выступлением в спринте, несмотря на падение

В субботу олимпийский чемпион не смог пробиться в решающий заезд на этапе Кубка России в Тюмени, упав в полуфинале

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов положительно оценивает свое выступление в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени, несмотря на падение в полуфинале. Об этом Устюгов рассказал в своем телеграм-канале.

Из-за падения Устюгов не смог пробиться в финал. Победу в спринтерской гонке одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

"Я в целом доволен, все прошло отлично, настроение прекрасное, с каждым забегом, а у меня их было всего три, становилось все легче и легче - значит, работа, проделанная с Вячеславом Викторовичем Ермиловым, была не зря", - сказал Устюгов.

31-летний Устюгов пропустил начало сезона из-за болезни. Он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2016/17 Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски".