Шестеркин стал победителем Матча звезд НХЛ в составе команды Мэттьюса

В финале команда Остона Мэттьюса со счетом 7:4 победила команду Коннора Макдэвида

ТАСС, 4 февраля. Команда Остона Мэттьюса со счетом 7:4 обыграла команду Коннора Макдэвида в финальной встрече Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие прошло в Торонто.

В составе победителей отличились Клейтон Келлер (3-я минута), Митчелл Марнер (8), Остон Мэттьюс (9, 15), Филип Форсберг (12), Алекс Дебринкэт (19) и Мэтью Барзал (19), голкипер Игорь Шестеркин отразил 7 из 10 бросков. У проигравших шайбы забросили Бун Дженнер (6), Давид Пастрняк (9), Леон Драйзайтль (9) и Томаш Гертл (19), вратарь Сергей Бобровский отразил 10 из 13 бросков.

Встречи проходили в формате "3 на 3" и состояли из двух периодов по 10 минут. Шестеркин и Бобровский были заменены после первого периода. Мэттьюс был признан самым ценным игроком Матча звезд.

Ранее в полуфинале команда Макдэвида со счетом 4:3 после серии буллитов обыграла команду Натана Маккиннона. В составе проигравших нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, вратарь Александр Георгиев играл в первом периоде и отразил 9 бросков из 10. В составе команды Макдэвида Бобровский провел второй период и отразил 8 бросков из 10.

В другом полуфинале команда Мэттьюса со счетом 6:5 после серии буллитов победила команду Куинна Хьюза. В составе проигравшей команды шайбу забросил нападающий Никита Кучеров, также он сделал результативную передачу. Шестеркин отыграл второй период и отразил 7 бросков из 10.

В ночь на субботу Макдэвид стал победителем по итогам конкурсов на мастер-шоу. Среди вратарей в конкурсе "один на один" лучшим оказался Георгиев, который отразил наибольшее количество бросков. Худшим по итогам мастер-шоу стал Кучеров, который набрал 0,5 балла только в конкурсе на лучший бросок с ходу. Мероприятия состоялись на "Скоушабэнк-Арене", которая является домашней для клуба НХЛ "Торонто".