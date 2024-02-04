Шахматист Сергей Карякин объяснил причины успешного выступления СКА в сезоне КХЛ

Армейцы вышли в лидеры благодаря в том числе хорошей работе тренеров

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский СКА сумел выйти в лидеры Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в том числе благодаря хорошему управлению игры команды. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по шахматам в рапиде и блице, участник матча за звание чемпиона мира в 2016 году Сергей Карякин.

СКА лидирует в конференции, набрав 81 очко в 58 матчах.

"Это грамотное управление командой, сильный тренер, который вникает во все проблемы, сложности и из слабых сторон делает сильные", - сказал Карякин.

"Вижу, что была проведена большая работа, и если сравнивать с тем, что было год-полгода назад, это две разные команды. Позитивные изменения налицо", - добавил он.

В воскресенье СКА в Уфе сыграет с "Салаватом Юлаевым". Начало матча в 14:30 мск.