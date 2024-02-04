Просветов подтвердил, что клуб НХЛ "Колорадо" выставил его на драфт отказов

Российский вратарь выступал за команду с октября прошлого года

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо" россиянин Иван Просветов выставлен на драфт отказов. Об этом Просветов сообщил ТАСС.

Ранее о том, что вратаря выставили на драфт отказов, сообщил журналист Sportsnet Элиотт Фридман.

"Да, все верно", - сказал Просветов. Любой клуб НХЛ может забрать игрока с драфта в течение 24 часов.

Просветов выступал за "Колорадо" с октября прошлого года, когда клуб забрал его с драфта отказов, куда его выставила "Аризона".

В нынешнем сезоне россиянин провел 11 матчей за "Колорадо", в которых одержал 4 победы. В среднем он пропускал 3,16 шайбы, коэффициент надежности - 89,5%.