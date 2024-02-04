Легкоатлет Шубенков считает непонятной ситуацию с допингом Валиевой

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выразил солидарность дисквалифицированной фигуристке Камиле Валиевой и считает непонятной ситуацию, в которой она оказалась. Такое мнение Шубенков высказал ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

"Я не хочу делать какие-то конкретные выводы по ситуации с Камилой Валиевой, потому что детали этого дела пока не раскрываются, - сказал Шубенков. - Но чисто по-человечески, если спортсмен попадает в ситуацию, в которой он вынужден доказывать всем, что не верблюд, то ему приходится очень тяжело. Успех в этом деле очень сильно не гарантирован, и мой случай, когда меня не наказали, является, скорее, исключением. И успех невозможен без опытного юриста, услуги которого стоят очень дорого".

"Но стороне Камилы надо было все делать по уму, тем более, как я думаю, у нее ресурсов побольше было, чем у меня. Я готов поддержать ее по-человечески как спортсмен спортсмена, но детали дела комментировать не буду, потому что история какая-то непонятная лично для меня", - добавил легкоатлет.

В январе 2021 года в допинг-пробе Шубенкова было обнаружено запрещенное вещество из класса диуретиков в крайне малом количестве. Спортсмен, собрав все документы, при помощи зарубежного адвоката сумел доказать свою невиновность.

"Это случилось вне моего контроля, я не мог предотвратить эту ситуацию в определенных жизненных, семейных обстоятельствах. В итоге в мою невиновность поверили, хотя по антидопинговым правилам спортсмен, можно сказать, в такой ситуации по умолчанию неправ. Но перед этим мне пришлось провести громадную работу по сбору всяких документальных доказательств, чеков, справок, мне нужно было досконально вспомнить события того злополучного дня, случившиеся месяц назад. Все это было жутко напряжно", - сказал Шубенков.