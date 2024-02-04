Шубенков заявил, что на 100% смирился с пропуском Олимпиады в Париже

С 7 по 8 декабря после заседания совета World Athletics глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпиаде-2024

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков уже полностью смирился с тем, что не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я останусь в этом году без Олимпиады, на 100% мы с этим смирились, - признался Шубенков. - Работаем без оглядки на Париж".

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.