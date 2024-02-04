Японские фигуристы выиграли медальный зачет Чемпионата четырех континентов

Второе место заняла команда Канады, третье - сборная Южной Кореи

ТАСС, 4 февраля. Сборная Японии выиграла медальный зачет Чемпионата четырех континентов по фигурному катанию. Турнир прошел в Шанхае.

Победителем соревнований у мужчин стал двукратный призер Олимпийских игр японец Юма Кагияма (307,58 балла), у женщин - его соотечественница Монэ Тиба (214,98). В соревнованиях пар победили канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (198,80), в танцах на льду победу также одержали представители Канады - Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (214,36).

По итогам турнира сборная Японии стала победителем в медальном зачете, на ее счету 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. Второе место заняла команда Канады (2-1-0), третье - команда Южной Кореи (0-1-1).

Чемпионат четырех континентов проводится с 1999 года, в нем принимают участие спортсмены из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Океании.