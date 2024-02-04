Легкоатлет Шубенков считает реальным свое участие в Олимпиаде 2028 года в США

Спортсмен полагает, что в его дисциплине реально показывать результат и в почтенном возрасте

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не исключает того, что сможет выступить через четыре года на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, когда ему будет уже 37 лет. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Дотяну ли я до Олимпиады-2028? Посмотрим, как карта ляжет, - сказал Шубенков. - Но я понимаю, что в моей дисциплине реально показывать результат и в почтенном возрасте. И тут я еще раз не могу не отметить своего тренера (Сергея Клевцова - прим. ТАСС), который с самого начала выстроил стратегию на мое спортивное долголетие".

"Я пропускаю зимние сезоны и не убиваюсь в манежах, каждую осень по окончании сезона прохожу полную реабилитацию в санаториях. Здоровье стараюсь беречь, и это уже дает плоды. Многие мои ровесники уже давно покинули дорожку, а я еще жив. И свое участие в Играх в Лос-Анджелесе я не считаю чем-то нереальным", - признался 33-летний спортсмен.

Шубенков кроме золота чемпионата мира 2015 года в Пекине имеет в своем активе серебряные медали летних мировых первенств 2017 и 2019 годов, а также бронзу ЧМ-2013. На Играх 2021 года в Токио россиянин получил тяжелую травму ноги во время разминки.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.