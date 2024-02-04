Шубенков начнет выступления в 2024 году в конце мая на командном чемпионате России в Сочи

Спортсмен ставит своим ориентиром на сезон олимпийский норматив

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Командный чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет с 21 по 22 мая в Сочи, станет для чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова первым турниром в 2024 году. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я открою сезон, как обычно, командным чемпионатом России, который пройдет в Сочи, - сказал Шубенков. - Ориентир по сезону - это олимпийский норматив, нужно стремиться бежать 13,27 секунды и даже еще быстрее".

"Тренировки идут одна за одной, это великая рутина, без которой невозможно добиться результата. Никаких проблем со здоровьем, форма набирается. Думаю, что к лету будет на что посмотреть", - добавил спортсмен.

В конце июня 2023 года после падения с мотоцикла Шубенков получил перелом ключицы. Спортсмену была сделана операция. Из-за этой травмы он не сумел выйти к августовскому чемпионату России на запланированные в начале сезона результаты.

"Сейчас полностью восстановился. Пластину из ключицы вытаскивать не собираюсь, она мне не мешает", - сказал легкоатлет.

33-летний Шубенков кроме золота чемпионата мира 2015 года в Пекине имеет в своем активе серебряные медали летних мировых первенств 2017 и 2019 годов, а также бронзу ЧМ-2013.