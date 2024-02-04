Грицюк считает, что для него было плюсом отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Нападающий стал серебряным призером Игр 2022 года

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде в Пекине стало плюсом для нападающего сборной России Арсения Грицюка. Такое мнение Грицюк высказал ТАСС.

Хоккеисты НХЛ должны были поехать на Игры в Пекин, однако лига отказалась отпускать их из-за ситуации с коронавирусом. Грицюк вошел в состав российской команды, вместе с которой стал серебряным призером Олимпиады. В шести матчах Грицюк забросил шайбу и сделал две результативные передачи, а также реализовал решающий буллит в послематчевой серии полуфинала с командой Швеции.

"Если бы поехали в Пекин игроки НХЛ, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду. Наверное, это плюс для меня, что они не поехали. Сейчас понимаю, что надо выходить на другой уровень, чтобы попасть на Олимпиаду именно с игроками НХЛ, и для каждого игрока это честь - выступить с лучшими хоккеистами мира", - сказал Грицюк.

По словам нападающего, на атмосферу Игр в Пекине значительно повлиял карантин, установленный организаторами соревнований. "Трибуны были практически пустыми, это все повлияло на настрой, потому что Олимпиада - это событие, где должны быть болельщики, и город должен жить таким событием", - отметил он.

В пятницу стало известно, что НХЛ и профсоюз игроков лиги договорились с Международной федерацией хоккея (IIHF) о том, что хоккеисты лиги выступят на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Сборная России решением IIHF с февраля 2022 года не допущена до международных соревнований.

"Что касается допуска, то хочется верить в лучшее, но в данных реалиях не могу дать точного ответа. Надежда все-таки есть", - сказал Грицюк.