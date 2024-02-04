Аллея славы воздушных видов спорта открылась на выставке-форуме "Россия"

Проект создан Российским обществом "Знание"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия посвященной воздушным видам спорта экспозиции прошла на Аллее славы, созданной Российским обществом "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие заместитель генерального директора общества "Знание" Кирилл Хвиль, чемпионы мира Николай Буров (вертолетный спорт), Георгий Каминский (планерный спорт), Михаил Мамистов, Светлана Капанина (самолетный спорт), Любовь Еникеева, Алексей Волынский (парашютный спорт), Альфия Семенова (дельталетный спорт), Игорь Трифонов (авиамодельный спорт).

"Мы уверенно идем вперед, открыли огромное количество аллей, и пришло время показать достижения воздушных видов, - сказал Хвиль. - Русские покорители неба украшали своим мастерством мировые соревнования, среди наших людей есть такие, которых невозможно превзойти. Главное - никогда не сдаваться и идти вперед, мы великий русский народ с невероятной волей к победе. Пусть каждый человек, кто дошел до Аллеи славы, вдохновляется достижениями наших спортсменов".

"О нас не часто рассказывают СМИ, но тем не менее воздушные виды спорта в России существуют, - отметила Капанина. - Наша авиация была и остается лучшей в мире. Спасибо всем, кто пришел сегодня сюда и разделил с нами это счастье".

Аллея славы - выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, создана обществом "Знание". Каждая стела посвящена одному атлету. Помимо портретов и краткой информации о том или ином спортсмене, на стеле также представлены настоящие медали. Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря 2023 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.