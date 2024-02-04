Капитан "Динамо" Миронов вернулся в состав команды на матч КХЛ с "Локомотивом"

Андрей Миронов пропустил предыдущую встречу регулярного чемпионата с нижегородским "Торпедо"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Капитан московского "Динамо" Андрей Миронов вернулся в состав команды на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Миронов из-за дисквалификации пропустил предыдущую встречу регулярного чемпионата с нижегородским "Торпедо" (2:1 в овертайме), которая прошла 2 февраля. Матч между "Динамо" и "Локомотивом" пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 18:00 мск.

В текущем сезоне Миронов провел 56 матчей и набрал 15 (3 заброшенные шайбы + 12 результативных передач) очков. 29-летний защитник занимает второе место по количеству проведенных матчей за "Динамо" (624) в истории клуба, уступая Сергею Вышедкевичу (642).

"Динамо" после 58 игр набрало 79 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 80 очками в 58 матчах располагается на 2-й строчке.